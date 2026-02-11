Residents el 2040
Segons una projecció d’Estadística, l’any 2040 podem ser entre uns 103.000 i 112.000 residents a Andorra. O sigui que el nombre de residents pot créixer entre un 18% i un 28%. Tampoc és tant si es mira fredament, ja que avui mateix som uns 87.000. Tot i així, ara mateix ja no hi cabem... On posarem els nous que vinguin? I on ens posarem els que ja hi som? Diuen que actualment disposem d’unes 40.000 llars amb una mitjana de 2,19 persones per llar. Quantes llars noves necessitarem? Amb la creació actual de noves llars i sobretot el preu d’aquestes o les ja existents, el problema es preveu molt complicat. Penso ara mateix en uns quants problemes més: segons ens diuen, el sector que més creixerà seran els majors de 65 anys. Quina pensió podran cobrar? Tal com s’ha estudiat i publicat, el futur imminent no és gaire entusiasmador. Un altre sector que creixerà segons els estudis és el de nounats. On els posarem a estudiar i després a treballar? Però també ens diuen que decreixerà la immigració. Espero que els salaris puguin donar feina a gent del país. I se m’acut ara mateix un altre petit problema. I dic petit perquè ja no parlo d’habitatge, ni de sanitat... Tan sols de mobilitat. A quina hora haurem de sortir, per exemple de Sant Julià de Lòria, per poder arribar a Andorra la Vella abans de les nou del matí. Ara mateix jo ja no sé si passar pel centre o per darrere... Bé, potser ja ens hauran arreglat el caos existent cada matí a la rotonda de la Comella, que no dona a l’abast... I aquest és un dels problemes menors. Sort que encara disposem de 15 anys per solucionar la problemàtica.