Xifres
Dies enrere, en saltar la notícia que la web de Mobilitat havia col·lapsat a causa de l’altíssim nombre de consultes que s’hi van fer, em va sobtar la xifra causal que es va donar. Ni més ni menys que un milió i en una hora! Com jo, molta gent hi entra, és un servei per a qui hi vulgui accedir, sigui per la web o a l’aplicació mòbil. Tot i això, és de sentit comú creure que aital nombre era, majoritàriament, producte d’una ciberintrusió denominació tècnica de la qual desconec. Un milió (1.000.000) és una quantitat gens fútil i Mobilitat.ad és una pàgina d’interès local que, per moltes visites que rebi, està lluny d’aquesta xifra. Cap problema, és una eina útil –encara que de tant en tant les càmeres de trànsit no funcionin, sovint quan més falta fan–. No donem importància a segons quins nombres. Només són xifres per tota mena de fets i circumstàncies, que llegim avui i oblidem ahir, tot i que algunes impacten més que d’altres. Aquesta mateixa setmana també hem sabut que els habitatges de menys de 300.000 euros han desaparegut del mercat. Que els que superen el mig milió (500.000 euros) freguen el 75% de l’oferta actual i, reblant el clau, esvaint qualsevol mena de dubte, que el preu del metre quadrat construït està batent rècords històrics. A diferència de les visites col·lapsadores, aquestes xifres no tenen res de virtual i tot de real. Ens diuen que són els temps que ens ha tocat viure, sense embuts, i es queden tan amples. Les polítiques socials que s’implementen –amb això no diferim massa de la resta d’Europa, per algun lloc havíem de començar– són i seran un emplastre que el sistema tolera; pa per a avui, engrunes per a demà.