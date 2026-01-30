Minnesota
L’atzar m’ha fet coincidir la lectura del darrer Nesbø amb les batudes antiimmigració que s’estan duent a terme als Estats Units, concretament a Minneapolis, la ciutat més poblada de l’estat de Minnesota. I el nom d’aquest estat és precisament el títol que dona l’escriptor noruec al seu nou llibre. Ara bé, que ningú s’esperi una novel·la policíaca sobre els fets que darrerament veiem dia sí i dia també als informatius i que s’estan produint en aquesta ciutat a conseqüència de les polítiques antiimmigratòries de l’inquilí de la Casa Blanca. Que ningú s’ho esperi perquè, entre d’altres coses, el llibre ha estat escrit amb anterioritat i publicat el gener del 2025. Minnesota, el llibre, és un gran relat com els que ens té acostumats Jo Nesbø, fins i tot ho és per als que no són amants de les històries de lladres i serenos. Sí, hi trobaran el típic policia que no acaba de superar el trauma de la separació matrimonial i que té problemes amb companys seus totalment antagònics, que només s’avé amb una de les seves companyes i que té un cap comprensiu amb ell però sever al mateix temps. La història, però, no va d’això, sinó de la recerca d’un llop solitari (precisament la traducció a l’anglès és Wolf Hour) que perpetra diversos assassinats. En el transcurs de la novel·la hi surten dos dels temes essencials en el debat que fa temps s’arrosseguen: el control d’armes i la immigració. No és cap declaració política de l’autor, ho ha dit ell mateix, sinó la transcripció d’una realitat, el retrat de la condició humana en una societat determinada.