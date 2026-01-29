Els trens no fan cua
Els trens no fan cua perquè no funcionen. Suposo que se n’hauran assabentat, del caos ferroviari que han viscut les Rodalies catalanes en els darrers dies, un caos que ha comportat fins i tot la interrupció total del servei. Així, mentre els catalans paguen més impostos que mai en tota la seva història, són víctimes d’uns serveis públics tercermundistes que haurien de provocar la dimissió o el cessament d’uns quants càrrecs polítics. A tot això cal sumar-hi el pèssim estat de les infraestructures, que han patit despreniments i fins i tot problemes a les vies, com les que van provocar l’accident de l’AVE a Adamuz. Fins i tot l’altre dia es va veure un pilar del pont d’una via de Rodalies que no es recolzava enlloc. I per què els explico tot això, es preguntaran? Doncs perquè regularment, des d’Andorra, s’alcen veus a favor de connectar-nos amb la línia R3 de Rodalies de Catalunya a través de la Seu d’Urgell i la Cerdanya. No és la primera vegada que dic ser un defensor del tren com a mitjà de transport, però al mateix temps critico obertament la manca de pragmatisme d’aquells que defensen gastar una milionada per connectar-nos a una línia que per a un viatge de Puigcerdà a Barcelona necessita tres hores! Veient el que ha passat aquests dies, gastar diners públics en estudis de viabilitat per fer arribar el tren a Andorra amb el projecte d’aquesta connexió és una temeritat absoluta. M’agradaria que tots els que lloen les bondats del tren, que existeixen, parlin també obertament de les dificultats i les grans mancances que té ara mateix un projecte d’aquestes característiques. Siguem honestos.