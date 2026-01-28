Plaça Calonge
Segueix la polèmica amb la renovació de la plaça Calonge, a Sant Julià de Lòria. Els veïns i altres residents no entenen res de com ha quedat actualment aquesta plaça, mentre que el comú lauredià envia un signe de calma, assegurant que la reforma encara no està acabada. La meva pregunta és la següent: quan s’acabarà la reforma si ja han desaparegut tots els paletes? O bé, quan es fa una reforma per què no es fa completa? També asseguren des del comú lauredià que es miraran de resoldre les deficiències “denunciades” per alguns lauredians “legítimes”. Al meu entendre, una deficiència en una obra de remodelació no pot ser mai legítima. El que em sembla és que el que realment s’ha fet en aquest indret és un nyap com una casa de gran. S’ha eliminat el fons de brutícia dels contenidors, reclamat des de fa molt de temps pels veïns... Això és perfecte. Hi ha més arbrat que afegiran verd i ombra... Molt bé, també, els arbres encara són petits però ja creixeran. S’han col·locat uns bancs més accessibles... Molt bé, també. S’ha tret la font existent... No veig quina nosa hi feia. Es reduirà el pendent dels baixadors... Aquesta bestiesa ja hauria d’haver estat suprimida. Es farà una nova senyalització i elements perquè els vehicles no hi aparquin... Els vehicles sempre han aparcat en llocs no habilitats tota la vida. I ens continuen dient que la prioritat és per al vianant... Perdó, en una plaça que aplega dos carrers amb circulació de vehicles i sense els passos de vianants degudament senyalitzats... Ho sento molt, però no entenc res de res d’aquesta reforma. I, mentrestant, aparquen el cap d’obres i urbanisme del comú...