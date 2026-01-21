Errors humans
La majoria del comú d’Andorra la Vella va decidir un increment de preus de les tarifes de les escoles bressol i activitats de lleure, culturals i esportives, adreçades a infants i joves, sense encomanar-se a ningú ni posar-lo a debat al consell de comú. O sigui, per decisió pròpia i sense explicacions, ni votacions... Un augment de preus considerable i molt fora de lloc. Fins i tot varen enviar una carta als pares anunciant les noves tarifes. Davant les queixes de la minoria comunal, han rectificat tot dient que es va tractar d’un error humà. Afirmant fins i tot que la minoria s’ha dedicat a fer “política nacional”... Rectificar és de savis, però amagar un augment de tarifes dient que es va tractar d’un error humà és una excusa de mal pagador, per dir-ho d’alguna manera. No em crec de cap manera que el fet de l’augment de tarifes es tractés d’un error humà, sinó més aviat d’un “jo faig el que em dona la gana i no he de donar explicacions a ningú”. Senyors de la majoria al comú d’Andorra la Vella: sabeu perfectament el motiu pel qual vàreu guanyar les eleccions, que no té res a veure amb la vostra campanya electoral ni amb les vostres idees. De fet, és quelcom que sol passar molt sovint quan la gent s’enfada amb un determinat grup o partit polític, encara que només es pugui tractar d’una sola persona. Que a l’hora de votar ho fan justament al contrari de qui manava. Això passa a Andorra, de tant en tant, i també a altres països. Val més que us dediqueu a intentar fer la vostra feina el millor possible el que el temps us permeti i no a fer cagades d’aquesta mena. I, sobretot, no atribuir a errors humans les vostres espifiades.