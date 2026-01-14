Uber
No he demanat cap servei a la nova companyia d’Uber a Andorra i, per tant, no puc opinar sobre el seu servei. Sí que ho he fet, en canvi, en un altre país i puc confirmar l’excel·lència i satisfacció rebuda pel servei, mitjançant una app en algun lloc on no era evident trobar un taxi. He de confirmar que el servei rebut va ser molt eficient. Ara mateix ja els tenim a Andorra i crec que això és bo. A pesar d’algun comentari que he pogut llegir en algun mitjà, en la seva contra. Val a dir que també he llegit comentaris en contra dels taxistes. En fi, que n’hi ha una mica per a tothom... Penso que els dos serveis poden conviure perfectament plegats. I així m’ho demostra també que ni els taxistes es posen d’acord. Uns estan disconformes amb els altres en la denúncia formulada contra Uber per diverses anomalies, tals com “vaganejar” per captar clients, no formalitzar adequadament els contractes o estacionar en les parades de taxis o estacions de servei (val a dir que en tenen el corresponent permís, o sigui que no cal que estiguin aturats en una base operativa). Altres taxistes no estan d’acord amb aquesta denúncia, ja que saben que molts operen com a conductors de VTC. El que em sembla molt correcte és la creació d’una centraleta única del taxi amb l’aprovació del conveni entre les dues associacions de taxistes i l’ajut de Govern. Com més mitjans de transport públic tinguem al país molt millor per a tots els residents i també per als turistes. Tot això esperant que algun any arribi també el tramvia, cosa que no veig tan clara. I esperant també encara més millora en el servei de bus.