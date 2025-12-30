Carta als Reis d’Orient
Benvolguts Reis d’Orient,
Aquest any no us escric per demanar joguines, ni neu, ni rebaixes anticipades. Us escric perquè el 2025 a Andorra ha estat tan ple de despropòsits que potser us caldrà ampliar el sac i demanar suport a logística celestial. Si podeu portar camells extres, encara millor. Comencem per l’habitatge. No pas àtics amb vistes, sinó pisos normals on viure sense haver de triar entre menjar calent o pagar el lloguer. Si de pas podeu deixar una mica de realitat als despatxos on encara creuen que el mercat s’autoregula per art de màgia, us ho agrairem eternament. També ens cal mobilitat. O més ben dit, menys col·lapses, menys promeses eternes i més planificació real. Variants anunciades, obres interminables i carreteres saturades cada dia no fan gaire ambient nadalenc. Una mica de visió a llarg termini no ocupa gaire espai, però aquí sembla un luxe. Si encara us queda temps, porteu-nos convivència i seguretat. Menys baralles, menys agressions i menys normalitzar el nerviosisme constant com si fos part del paisatge. Un país petit no es pot permetre mirar cap a una altra banda. I ja posats, deixeu-nos un manual de transparència política: que s’expliquin els costos abans de prendre decisions, que no ens venguin grans acords embolicats amb paper de regal i lletra petita, i que la paraula responsabilitat torni a tenir significat. No demano miracles, Majestats. Només gestió, respecte i una bona dosi de seny. Potser no brillen tant com l’or, l’encens i la mirra, però fan molta més falta. Gràcies, un país cansat, crític i encara despert. Que tots vostès tinguin una bona sortida del 2025 i una millor entrada al 2026.