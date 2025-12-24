Llistes obertes
El grup parlamentari de Concòrdia presenta una proposta de reforma del sistema electoral, que és que puguem escollir els nostres candidats a les llistes territorials sense necessitat d’atenir-nos a un partit o altre, és a dir, que confeccionem la nostra pròpia candidatura. Proposta que evidentment no tirarà endavant, tal com ja ha anunciat el nostre cap de Govern. No interessa de cap manera aquest tema en les llistes suposadament majoritàries. Per què hem de votar un grup polític determinat si les persones que presenten no ens interessen de cap manera? Com ja m’ha passat més d’una vegada. Per què no podem escollir els nostres candidats sense basar-nos en un grup determinat? Això provocaria ingovernabilitat, com afirmen alguns? Jo crec que no. I si així fos, benvinguda sigui... Personalment, no em semblaria gens malament. Trobo que és una injustícia, que ni tan sols sigui per un vot de diferència, la llista guanyadora col·loqui sempre dos consellers i la perdedora quedi completament fora. Com trobo també injust que se solgui guanyar les eleccions a les territorials. Tampoc m’agrada que si un dels consellers elegits passa a ocupar un càrrec a Govern o a algun comú, el substitueixi el tercer de la seva llista, que molts cops resulta ser un conseller mut, o un conseller que no es dedica a la política ni fa política, com també ha passat... Escollim els nostres representants al Consell, però molts cops no ens representen gens. En fi, que la proposta del grup de Concòrdia no arribarà enlloc, però benvinguda sigui. A banda de tot plegat, desitjo unes bones festes a tothom.