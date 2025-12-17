Jardí surrealista
A Sant Julià de Lòria disposem d’un jardí surrealista ple d’escultures que no tenen cap sentit ni venen a cuento, però que, tot i així, no deixa de ser curiós i fins i tot agradable de visitar, totalment gratuït. Els veïns de Juberri, on està ubicat el jardí, no paraven de queixar-se a causa de l’afluència massiva de visitants i les molèsties que ocasionaven. Finalment, el comú lauredià ha decidit eliminar-lo. Si fa uns mesos la idea era buscar solucions a la problemàtica fent pagar una entrada, regulant el trànsit de vehicles amb agents de circulació, no promocionant aquest espai o fent un aparcament, eixamplaments de la carretera... Ara mateix la solució és que la propietària de les escultures, que no del terreny, ho tregui tot i ho deixi tal com estava anteriorment. Val a dir que com estava anteriorment no quedarà, i que no sé pas què en farà, aquesta senyora, de les escultures. Tret que algun privat les vulgui aprofitar en algun altre lloc, fet que veig bastant improbable. Bé, alguna escultura quedarà: aquelles que tinguin un valor artístic reconegut... Quedarà suposo que també una mena de parc o jardí amb aquestes escultures, un aparcament i una caseta de turisme. Almenys en aquest cas constato que s’ha consultat amb els veïns implicats (i no tan implicats), que han demanat retirar les escultures i recuperar el terreny públic. O sigui, que s’ha arribat a un acord entre la corporació i els veïns. Espero que aquest sigui sempre el tarannà a seguir en totes les modificacions o instal·lacions comunals... Això trigarà el temps que trigarà i almenys no ens costarà ni un euro.