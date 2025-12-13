Nobel
Maria Corina Machado, líder opositora veneçolana, ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2025 “per la seva incansable labor en la promoció dels drets democràtics del poble de Veneçuela, i per la seva lluita per aconseguir una transició justa i pacífica de la dictadura cap a la democràcia”, segons el comitè Nobel. Enginyera industrial, va fundar moviments com Súmate i Vente Venezuela, dedicats a la transparència electoral i a la defensa de les llibertats civils. La seva trajectòria, marcada per l’expulsió del Parlament el 2014 i per constants amenaces, l’ha convertit en un referent de resistència.
Machado s’afegeix a una llista històrica que inclou figures com Martin Luther King, Nelson Mandela o Malala Yousafzai, tots ells símbols de lluita pacífica. King va afirmar: “True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice”, una idea que continua vigent i que resumeix l’essència del guardó. En el discurs llegit per la seva filla a Oslo, Machado va insistir que la llibertat és una elecció i que la democràcia és indispensable per a la pau.
La seva història també és d’audàcia: per arribar a Oslo va haver de fugir clandestinament, evitant controls militars i travessant fronteres fins a Noruega. El premi és més que un reconeixement personal: és un missatge al món que la llibertat és una elecció i que la democràcia continua sent essencial.