Parc infantil
S’inicia la segona fase de les obres del parc del Prat del Senzill a Sant Julià de Lòria. Aquest projecte va ser impulsat del comú a causa del deteriorament de les instal·lacions i per la manca d’espais verds i d’oci al centre de la parròquia. I amb la proposta del Consell d’Infants de la creació d’un pumptrack (una mena de circuit dissenyat per a tot tipus d’esports de rodadura). Trobo molt correcte aquesta mena d’instal·lacions i molt més que correcte la seva millora. El que ja no em sembla tan bé és el cost d’aquestes obres... Penso que gastar 755.000 euros en un parc infantil és un import massa elevat. Per molt que es faci un canvi de paviments, treballs de paisatgisme i instal·lacions de nous jocs. Sobretot tenint en compte que el pumptrack ja ens va costar 100.000 euros... Veig massa diferència amb el cost del parc de Camp de Perot, que va ser d’uns 100.000 euros, i el cost del parc del Prat Gran, que va ser de 400.000 euros. També constato, però, que ningú s’ha queixat o protestat. Tothom deu trobar habitual o normal aquest import? No va ser així, per exemple, al comú d’Encamp amb la construcció d’un parc al Pas de la Casa. S’havia pressupostat per 150.000 euros i al final en va costar 500.000. Fet que va motivar un sidral entre la majoria i l’oposició comunals. Trobo aquesta inversió massa exagerada, com també vaig trobar molt exagerada la inversió en la remodelació de la plaça Calonge. Ja tenim prou problemes amb la rehabilitació del Centre de Congressos, on, a més, sembla que la façana no s’aguanta gaire bé... Gastar diners en inversions, remodelacions i rehabilitacions em sembla molt bé, però no aquests imports excessius...