Ple
És el que ens diuen totes les previsions: el pont de la Puríssima farà el ple. Bé, aquest any exactament pont no serà, sinó que esdevé un cap de setmana llarg, però em quedo amb la denominació clàssica que converteix aquests dies en alguna cosa més que tres dies de festa. Restauradors, comerciants, empresaris de la neu i de sectors relacionats coincideixen a augurar uns dies d’afluència màxima que posaran a prova la capacitat del país per absorbir la gran quantitat de turistes que ens visitaran. Uns dies que, a més, també es preveuen esplèndids, meteorològicament parlant. Siguem sincers, és el pont de l’any més esperat per tots, encara que escoltem a molts rondinar per les dificultats de mobilitat –pedestre i rodada– que caldrà suportar però conscients tots que l’economia del país i les previsions de la temporada de neu depenen en molt bona part d’aquest pont amb unes característiques que el fan únic: pistes obertes –aquest any amb bona neu– i compres de Nadal que fan d’aquest cap de setmana llarg un clàssic per als veïns del sud. A aquest fet hi va associat el clam de molts empresaris del país, majoritàriament del món de la restauració, per la dificultat a l’hora de trobar personal i la gran rotació que es produeix. És evident que les condicions tampoc hi ajuden, les dificultats per trobar un allotjament digne a preu assequible n’és una de les causes, però no oblidem tampoc la duresa del tipus de feina, els riscos de la contractació a cegues en origen, la poca o nul·la experiència i les dificultats per mantenir el treballador que sí que reuneix la qualificació requerida. Fidelitzar el treballador hauria de ser una de les prioritats del sector.