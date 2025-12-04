Contracte confidencial
Iniciativas de Medios, SA: aquest és el nom de l’empresa amb què es va signar el contracte per l’esdeveniment que el passat mes d’octubre va portar els quatre millors ciclistes del món a Andorra. El cost del contracte, tanmateix, no es pot publicar, perquè està designat com a informació confidencial per part de l’adjudicatari. Què vol dir, això? Doncs que no podem saber quina quantitat de diners de les nostres butxaques s’ha destinat a aquesta qüestió. Saben allò de la transparència en la gestió pública? Doncs efectivament, just al contrari. I ep, ho diu un amant del ciclisme a qui l’esdeveniment en si li pot causar interès. Però alhora, ho diu també un amant de la bona praxi pública i de l’interès col·lectiu que creu que la ciutadania té tot el dret de saber quines quantitats destina l’executiu a certes coses. Em sembla surrealista que això pugui passar en ple segle XXI. Si volen, podem tornar a les sessions de Consell a porta tancada. Tot secret, i així el debat polític serà molt més lleuger i digerible. I tampoc cal fer públics els pressupostos: posem-hi una clàusula de confidencialitat i au. I, és clar, l’opacitat el que genera són dubtes al ciutadà. Per què ens ho amaguen? Hem pagat una morterada? Hem pagat per sobre del preu de mercat? Una pilota que es va inflant; quan és molt més fàcil agafar el toro per les banyes i dir: mirin, ens hem gastat tant en això, perquè hi creiem i creiem que és bo per al país. I ja està. A partir d’aquí, ja discutirem si l’estratègia política és l’adequada o no, però ara mateix no podem parlar d’això perquè hi ha un escull: la ciutadania no té accés a algunes despeses del Govern.