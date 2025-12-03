Meritxell per a vianants
Els comerciants de l’avinguda Meritxell no es posen d’acord amb els diumenges per a vianants. Durant uns mesos s’ha tancat el trànsit de vehicles en aquesta zona els diumenges com a prova pilot (concretament a la part superior d’aquesta avinguda), amb un resultat que resulta molt confús... La prova pilot no ha guanyat gaire adhesió, tal com es preveia al principi. La previsió era la de “pacificar” la via, però el resultat ha estat majoritàriament que s’han allunyat els compradors dels locals, ocupant la part central del carrer. Els comerciants asseguren que ha estat bo per treure el soroll dels vehicles, però que no ha ajudat gaire les botigues. Alguns prefereixen que segueixin passant els vehicles, així la gent va per la vorera i està més a prop. Altres asseguren que s’havia de fer extensiu el tancament de la zona als dissabtes, perquè el diumenge gairebé ni obren, afirmant que els diumenges la gent no compra. En fi, que no ens posarem mai gaire d’acord. Ja vaig comentar que aquesta prova de tancament es va fer amb anterioritat i no va funcionar... Personalment, soc molt partidari de les zones exclusives per a vianants, però això s’ha d’acompanyar sempre amb facilitat per accedir-hi, amb aparcaments ben connectats i amb places lliures... Ja m’agradaria que tota l’avinguda Meritxell fos exclusiva per a vianants, com l’avinguda Carlemany, i com m’agradaria que ho fos també l’avinguda Verge de Canolich a Sant Julià de Lòria... En fi, que la prova pilot ha estat bastant intranscendent, per molt que des del Comú d’Andorra la Vella n’estiguin molt contents.