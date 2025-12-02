Punt per a Punjabi?
Resma Punjabi sempre ha estat una presència incòmoda per al poder, i és indiscutible. Respecto profundament la gent que defensa el que creu encara que això posi en risc l’estabilitat professional i personal. Durant el seu mandat a l’APDA va topar amb dinàmiques que molts preferien ignorar, i és públic i notori que, en marxar, va entregar a la fiscalia un conjunt de documents que deia comprometre més d’un càrrec polític i revelaria pràctiques poc exemplars tant al Govern com al Consell General. Fa uns dies, la nova directora, Jessica Obiols, afirmava al Diari TV que l’agència disposava de prou romanents per cobrir les vacants de personal que Punjabi denunciava. “No és sincer queixar-se de manca de personal si no es fa el possible per cobrir les vacants”, va dir. Té raó, no és sincer. Però ja saben que a mi m’agrada anar una mica més enllà i no quedar-me només amb un titular, si tenia el pressupost, aleshores la pregunta és inevitable: per què Punjabi insistia en aquella mancança si realment podia resoldre-la? No recorden que ella mateixa va denunciar que la majoria va frenar la contractació d’un dels dos tècnics que demanava? La mateixa Punjabi replicava ahir a Twitter que el Diari “dona veu a la mentida” i construeix titulars falsos i demanava rectificació immediata. Sembla clar que el conflicte no s’ha tancat ni de lluny. I ella, lluny d’amagar-se, es mostra més ferma que mai. Tinc moltes ganes de veure què respondrà la fiscalia a la denúncia presentada quan va deixar el càrrec. Fins aleshores, mantinc el meu vot de confiança –i el meu suport– si allò que exposa i defensa és cert.