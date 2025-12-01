En què et puc ajudar?
Les aplicacions amb intel·ligència artificial han arribat per quedar-se. I com totes les eines, tenen avantatges i inconvenients que ens obligaran -com ja ho va fer l’arribada d’Internet en el seu moment- a adaptar-nos-hi. L’educatiu és probablement un dels sectors més concernit ja que ha agafat molts docents amb els pixats al ventre, com era de preveure. El delinqüent va sempre per davant de la Llei. Mentre els joves han adoptat en massa eines com el ChatGPT, per als professors de vegades és molt complicat discernir allò que s’ha fet amb sang, suor i colzes, del que senzillament respon a un prompt més o menys elaborat. El resultat és que -a correcuita- s’estan aprovant nous reglaments d’ús quan no es disposen d’eines per a detectar-lo amb un 100% de fiabilitat. És per aquest motiu que alguns centres universitaris comencen a incorporar les defenses orals i les preguntes de contrast per trobar incoherències amb el treball lliurat, de la mateixa manera que s’estan començant a implementar processos que serveixin no tant per avaluar el treball final com el procés, amb tutories, lliuraments parcials i revisions periòdiques. Aviat s’aniran incloent altres canvis, com la reformulació dels encàrrecs acadèmics i sobretot, mestres i educadors hauran de demostrar que la IA es pot i s’ha d’utilitzar de manera crítica i responsable. Al capdavall, no és l’enemic sinó una bona manera de potenciar les habilitats metacognitives i un bon suport per a l’aprenentatge i la reflexió. Un cop més, dependrà de si en sabem treure partit, o si li deixem que ens podreixi el cervell per manca d’ús.