Teixint estratègies
De moment encara no hi ha data per a les eleccions generals i ningú sap, tret del cap de Govern, que té la potestat de convocar-les, si seran avançades, però el país respira aire de precampanya. Els partits comencen a moure fitxa: Liberals i Acció han anunciat fa poc que concorreran plegats, una aliança que busca redefinir escenaris i captar electors en un espai liberal conjunt que es va dividir fa uns anys, i que impulsa la unió per mantenir-se. En espera de com bufin els vents de Ciutadans Compromesos. Les escissions dilueixen els espais per a uns partits sense tant muscle i que aspiren a un electorat molt petit. Demòcrates celebra aquests dies el seu congrés amb renovació, anunciada per la premsa, de tots els càrrecs directius del partit, tot i que el lideratge encara s’ha de decidir. Mentrestant, el PS i Concòrdia treballen discretament per articular llistes conjuntes amb aspiracions a millorar els resultats electorals i qui sap si governar. Andorra Endavant, per la seva banda, fa dies que treballa amb un lideratge clar i una oposició directa a les polítiques del Govern. Aquest moviment de peces dins el tauler del joc polític té un reflex evident al Consell General: els debats s’endureixen i les intervencions guanyen matís electoral. De fet, és una oportunitat per marcar territori i diferenciar-se davant d’un electorat que mira cap al futur. Les aliances no són només pactes aritmètics, són estratègies per condicionar el relat, dividir la competència política, definir el mapa i guanyar espai abans que soni el tret de sortida. L’objectiu és clar: la victòria.