Ulleres de sol
12 d’agost del 2026, apuntin la data. Aquella tarda d’agost es produirà un fenomen que fa més d’un segle que no es veu a les nostres latituds: un eclipsi total de sol. Diuen que és una experiència que s’ha de viure un cop a la vida, d’aquelles que et marquen: veure com es fa de nit durant el dia i el Tintín se salva d’aquells que volen sacrificar-lo als Andes. També diuen que s’ha de viure l’experiència de les aurores boreals i dels dies infinits a l’Àrtic o a l’Antàrtida. Però per a fenòmens estranys i surrealistes, recomano el que es viu a Encamp un dia de partit de futbol en el nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol. Si el partit té lloc a la tarda o a la nit, ara que els dies són curts, poden gaudir de l’experiència de veure com es fa de dia en plena fosca. I és que la lluminària del nou estadi obliga els veïns que viuen a uns tres quilòmetres a la rodona d’anar amb ulleres de sol per casa si tenen les persianes amunt. Per no parlar dels que passen a prop en cotxe, que tenen una experiència d’enlluernament similar a la de Dante davant la Mare de Déu. Després farem deu mil normatives contra la contaminació lumínica per l’Agenda 2030, però ja sabem que feta la llei, feta la trampa, i que qui primer es fa trampes al solitari és una administració que permet tal disbauxa amb ves a saber quin pretext. És que la lluminària es veu anant cap a Encamp des d’altres parròquies! Imaginin-se com han d’estar de morenos (i de plens) els ous d’un veïnat que ha de patir això cada cop que el futbol atura el món. Ens queda com a mínim el consol que si algun dia hem de cridar el Batman ja tenim el focus; només ens falta retallar la silueta per projectar.