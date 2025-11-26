S’apropen eleccions?
Pels diversos moviments que s’estan produint ara mateix entre els nostres polítics semblaria que ja estem en plena campanya preelectoral. I jo no ho veig així. Ni crec que tinguem unes eleccions anticipades ni tampoc crec que així hagi de ser. Però bé, el cert és que ara mateix hi ha molta gent que ja s’està movent d’alguna manera o altra... D’una banda, es preveu un gran grup anomenat com a coalició conservadora, integrat per Liberals i Acció (que es preveu que ja vagin junts), Ciutadans Compromesos, Virtus, Unió Laurediana i DA. Que vindria a ser com una mena de dretes. D’altra banda, també es preveu un suposat pacte entre Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata. Que vindria a ser com una mena d’esquerres. Sense oblidar-nos d’Andorra Endavant i el suposat grup Claror, que podríem situar suposadament encara més a la dreta. Si no em deixo cap grup, partit, plataforma o algú que hagi pogut oblidar ara mateix, em faltaria quelcom que es trobés una mica més al mig. De totes maneres, penso que hi haurà on triar, però em sembla de moment molt aviat per fer-ho. Treballar perquè no ens agafin amb els pixats al ventre, com sol passar habitualment, em sembla molt normal, però d’aquí a preveure unes eleccions anticipades no ho veig del tot normal ni correcte, ni necessari. Ara mateix penso que estem en un procés en què s’han d’acabar molts temes i no crec que sigui gaire bo intentar bloquejar la situació. Tampoc crec que sigui gaire bo intentar ja buscar successors o possibles candidats... Ja en tindrem prou, de moment, si és que es fa realitat, amb un possible referèndum.