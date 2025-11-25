Nadal a tocar
Desembre finat, any acabat. En poc més de cinc setmanes, ja tindrem un altre any al sac. Motiu de més per agrair salut, vida, llum, feina, música i un seguit d’altres valors.
En aquesta tessitura, que bonics són els refranys! Tenen resposta per a tot: “Els dies de desembre són de malura. Tot just es fa dia que ja és nit obscura / Desembre és un mes ditxós. Entra amb llardons i surt amb torrons / El fred del desembre es fica dins per sempre / Ni en un desembre assolellat, no et treguis pas la capa del costat / Pel desembre, el fred i el vent fan tremolar el més valent / Es gelen les canyes i també es torren les castanyes / Pel desembre i pel gener, posa’t al recer”.
Just abans d’encetar el darrer mes de l’any, ens engalipen amb el Black Friday. “Blas fraile”, que l’anomenen alguns. Que no manqui el bon humor! Lluny del culte al diner, promovent afanys de consum incontroladament consumistes, bo fora retrobar moments de reflexió personal.
Crec que l’invent del Black Friday no és res més que una parida importada de la desmarxada societat ianqui. Així ens va. He de confessar que m’importa un rave. Com a creient, advoco per recuperar el sentit de Nadal, que tenim ben a prop.