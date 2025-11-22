Simples o no
Opinar no és pensar. En una era en què tothom té veu, la veritable diferència la marca qui sap qüestionar.
El pensament crític és l’antídot contra la superficialitat i la polarització que dominen el debat públic. Sense aquesta capacitat, les idees es converteixen en consignes i les decisions, en reaccions impulsives. Fomentar-lo és essencial per construir una societat capaç d’analitzar, contrastar i dialogar amb rigor. Només així evitarem caure en posicionaments simplistes que ens allunyen del bé comú.
Fomentar el pensament crític implica educar per a la reflexió i la curiositat. Cal ensenyar a distingir entre dades verificades i opinions, a reconèixer biaixos i a entendre que la complexitat és inherent a la realitat. Les xarxes socials, amb la seva immediatesa, tendeixen a premiar respostes ràpides i contundents, però això pot portar-nos a conclusions precipitades i polaritzades.
Una societat que pensa críticament és més forta davant la manipulació i més capaç de construir consensos. El debat argumentat és la millor eina per evitar que les decisions col·lectives es prenguin des de la superficialitat. Per això, el pensament crític no és un luxe intel·lectual: és una necessitat democràtica i un pilar per avançar cap a un futur més just i equilibrat.