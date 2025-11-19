El Pas de la Casa
Déu-n’hi-do el tinglado que tenim muntat al Pas la Casa... Encara que es tracti d’una població una mica allunyada i que els residents al Principat penso que no solem anar-hi gaire, no deixa de formar part del país. I ara mateix crec que la tenim una mica abandonada. El tema del contraban del tabac s’ha convertit, en lloc d’un negoci, que per a alguns encara continuarà sent-ho, en un problema... D’una banda, els contrabandistes, que cada cop són més bandes organitzades, perilloses i conflictives. De l’altra, els venedors de tabac, que penso que no compleixen estrictament les lleis. A part del control policial, que no crec que sigui tan exhaustiu com correspondria. Tot plegat ha convertit el Pas de la Casa en un autèntic guirigall... Tenim, ara mateix, els comerciants de tabac que rebutgen les limitacions horàries a la venda, que no estan d’acord amb el que proposa Govern en el pla de xoc per combatre el contraban, amb les limitacions horàries que no ajudaran a aturar el tràfic il·lícit. Que asseguren disposar de 76.000 visitants de menys que l’any passat. I que demanen més vigilància a Andorra. També tenim els ciutadans molestos amb Govern, que nega la manca de seguretat, que diu que només es tracta d’una percepció, que ja estan farts de contrabandistes i no viuen amb seguretat... Segons els francesos, el problema és que els comerciants incompleixen la llei, venent més cartrons de tabac del compte, i que s’ha de reforçar la vigilància a Andorra. Però que al mateix temps no es fiquen mai amb Espanya pel mateix tema. Per tot plegat, i altres coses més, penso que el Pas de la Casa s’ha convertit en un món a part dins del nostre país...