ADA
Quan fa quatre anys la Mònica Codina em va trucar per formar part d’una nova etapa de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) el repte era majúscul. L’objectiu era ser referent en la defensa dels drets de les dones, des d’una associació històrica i plena de dones que van ser unes avançades al seu temps. Avui, quatre anys després, s’han impulsat projectes transformadors, s’ha visibilitzat la situació real de les dones, s’ha donat suport a qui ho necessitava i s’ha fet sentir la veu de l’ADA amb força en tots els espais socials i institucionals. La presidència de Mònica Codina ha estat decisiva: lideratge ferm, capacitat de diàleg i una visió clara han fet créixer l’associació, incrementant sòcies i consolidant accions com el Punt d’Informació a la Dona, campanyes contra la violència de gènere, debats pedagògics i la reivindicació constant dels drets sexuals i reproductius.
Ara comença una nova etapa, una nova junta plena de “superdones” amb Elvira Geli al capdavant. El seu compromís i activisme són garantia que ADA seguirà sent motor de canvi. Li desitgem molts encerts per continuar aquest camí, amb la mateixa força que ens ha portat fins aquí.
Ha estat un honor compartir aquest camí amb dones valentes i inspiradores com la Marta, la Sandra, la Patty, la Claudia, la Mireia, la Gemma, l’Elvira, la Cristina i la Mònica i tantes altres que van creure en la idea.