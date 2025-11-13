El tercer llibre
Ja tenim a disposició la transcripció del tercer llibre d’actes del Consell General, que en aquest cas abraça els anys 1682-1744. Algú podria pensar que aquesta és una notícia només destinada als lletraferits o als amants de les coses antigues. El cert és, però, que conèixer la nostra història és quelcom fonamental per al present i per al futur. I, és clar, hi ha moltes maneres de conèixer-la, per bé que dos són fonamentals: l’estudi i la divulgació. La importància de la transcripció de les actes del Consell rau a fer més accessible aquesta documentació, tant per als historiadors com per a les persones interessades en el nostre passat. Per tant, ens ajuda a divulgar els temps pretèrits i fer-los més entenedors per a tothom. En el camp de l’estudi històric, això ha de facilitar la consulta de les resolucions de la institució: cosa que obre la porta a estudiar més i de manera més efectiva tota aquesta documentació. Els estudiosos del passat, fa uns anys, havien d’anar arxiu per arxiu a consultar què hi havia sobre tal tema o tal altre. Ara, malgrat que això encara sigui necessari, tenim altres eines que ens faciliten aquesta consulta de manera autònoma i sense moure’ns de casa. Per tant, tenim més quantitat de documentació a l’abast i podem abraçar reptes més difícils. Però segurament encara manqui un pas per assolir un nivell més gran d’eficàcia: una gran eina de consulta i triatge d’aquesta documentació. Quan les transcripcions dels llibres acabin, caldrà desenvolupar l’eina de cerca que ens permeti a tots plegats obtenir resultats precisos i detallats. Mentre esperem, celebrem la feina feta.