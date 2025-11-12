Plaça Calonge (II)
Penso que ja s’ha acabat la primera fase de la remodelació de la plaça Calonge-Sant Antoni a Sant Julià de Lòria. Almenys pel que fa a l’avinguda verge de Canòlich. Ara mateix ja tornen a passar els vehicles per aquesta avinguda i, en canvi, se n’ha tallat el pas pel carrer Doctor Palau, així que s’ha millorat una miqueta la circulació per la vila. Però s’ha creat un espai individit entre vehicles i vianants, sense voreres de separació. Fet que moltes vegades provoca confusió tant per a uns com per als altres... Sort que ara mateix els vehicles circulen a molt poca velocitat. Més que res, pel brusc i gairebé mal senyalitzat canvi d’altura del paviment vehicular. No estaria de més pintar una mica la zona de desnivell. El que sí que sembla quedar molt clar és que la pretensió final és la de fer tota la zona exclusiva per a vianants. He sentit i llegit algun comentari que tan sols es permetrà el pas de vehicles per a repartiment de mercaderies i suposo que també per accedir als aparcaments. Penso que ja ho vaig comentar anteriorment, que aquest no és el moment de fer aquesta mena d’obres, que s’hauria d’haver esperat a tenir enllestida la desviació. Obra que, per cert, no veig que avanci gaire: més que res per la quantitat de personal i màquines destinats a aquesta labor. Ara mateix i amb les obres a mitges, aquesta zona resulta un caos circulatori tant per als vehicles com per als vianants. El que sí que constato és que es van complint els terminis previstos en les dates de procés de l’obra, encara que sigui treballant en dies festius... En fi, hauré d’esperar a veure com quedarà tot al final per poder opinar amb més objectivitat.