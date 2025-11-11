Sorprendre és motivar
Catherine L’Ecuyer és una escriptora i pedagoga canadenca, establerta a Barcelona. Va publicar –fa nou anys– un llibre amb una immensa fondària. Titulat Educar en el asombro (editorial Plataforma), el recomano encaridament. El nucli central de la seva posició remarca la importància d’educar en la sorpresa i en la realitat. A parer seu, és el que qualifica de millor via –des de ben petit– a fi que l’alumne o el fill sigui capaç de conèixer a fons el mateix entorn. La capacitat de sorprendre, així, esdevé el motor de la motivació. L’autora es pregunta sobre com podem despertar l’interès. En aquest sentit, una cita de Chesterton és molt eloqüent: “No hi ha coses sense interès. Si de cas, només persones capaces d’entendre-les.” Què fer, doncs? L’interès és desig, per damunt de tot. I allò que desperta el desig no és altra cosa que la bellesa, el sentit, el perquè i per què es fa una cosa. No es tracta de preguntar què és una cosa o altra. Cal acoblar-hi un bri de curiositat. Fins i tot, de certa tafaneria, arribant fins al punt de programar-ne una visita. Malgrat que pugui sorgir la veu discordant d’aquell que hi arriba a entreveure la morbositat negativa d’un paparazzi. El bon periodista ha de tenir aquesta inquietud al seu ADN, si vol arribar al nucli d’una notícia. Ve obligat a parar l’antena, a obrir els ulls i parar l’oïda com a pàmpols desenvolupant un esperit analíticament crític. Assolint aquest perfil captarà més fàcilment l’atenció dels lectors. Alhora, trobarà una mena d’ham seductor que els embolcallarà i podrà vendre millor el producte final.