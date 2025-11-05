Pressupost
Govern ja ha aprovat el pressupost per al 2026. Un pressupost rècord amb unes despeses de 750 milions, un 12% més que l’any anterior. Un total que em crec, ja que el càlcul es pot fer bastant adequadament si no sorgeixen complicacions inesperades. El que no em crec tant és el total dels ingressos, de 710 milions, també un 12% superior a l’any anterior. Aquí penso que s’han tornat a quedar curts i que després podran repetir: “Que bons que som”, que és el que faran aquest any, que es preveu tancar amb 20 milions en positiu. La recaptació impositiva per a aquest exercici s’ha superat de llarg i crec que l’any vinent també passarà el mateix. No crec que es tinguessin en compte els canvis efectuats en matèria impositiva, per la supressió d’algunes deduccions, com tampoc crec que ara es tinguin en compte els increments als forans. Segons el ministre, “ho va dir per prudència, però l’economia s’ha comportat millor”. Continua, així, la mateixa prudència i em sembla enganyós. Pel que fa a les despeses, un increment del 18% en inversions no és exagerat, sobretot per les desviacions de Sant Julià de Lòria i la Massana. El creixement en matèria de salut no em preocupa, al contrari, penso que encara hauria de ser més elevat, sobretot per l’excés de gent i la manca de sanitaris. El que sí que trobo exagerat és la despesa de personal, uns 185 milions, per les pujades salarials, la revisió de graelles, els triennis i els complements. Pel que fa als ingressos, a banda del càlcul ja comentat, penso que s’hauria d’afegir d’alguna manera recuperar l’IGI de tots aquells productes que estan recuperant l’IVA i no el declaren adequadament. Alguna cosa hauria de canviar en aquest aspecte.