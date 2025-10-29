La visita del Copríncep
El Copríncep francès ha posposat la visita al nostre país, prevista per a aquest mes d’octubre, fins, en principi, la primavera de l’any vinent. Precisament, quan havíem segellat les tapes de les clavegueres i altres, ja havíem previst tancar l’espai aeri i prohibir la caça... Que no diré que no s’hagués de fer. No el criticaré pas, doncs ja prou problemes que té ara mateix al seu país, però penso que els continuarà tenint d’aquí a uns mesos. El que sí que vull criticar és que ja fa sis anys de la darrera visita d’un Copríncep francès. Tot i els problemes que ens va comportar aquella visita, crec que ens tenen una mica oblidats. Ja sé que París està molt lluny i la Seu d’Urgell molt a prop, però un Copríncep del nostre país n’hauria d’estar una mica més atent. No és que sigui indispensable aquesta visita, sobretot si ens ha de dur encara més problemes, però penso que sí que és de sentit comú i lògic alguna visita més de tant en tant. No m’agrada el Coprincipat, però ara mateix això no ho podem canviar, com tampoc ens podem quedar amb un de sol. Més que res ho dic pel problema de l’avortament amb el més proper. I ara mateix convertir-nos en una república, no penso que hi estiguem preparats. Però sí que podríem anar-ho preparant, per si les mosques... En fi, que de moment ens quedem sense aquesta visita, que segurament tan sols haurien seguit les escolars, el sometent, les autoritats i alguns que no han de treballar. Això si no s’hagués declarat dia festiu... A veure si podem tornar a preparar-ho tot més correctament i sense presses per al Dia de la Constitució.