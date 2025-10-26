Veritats vertaderes!
En un món dominat per la hipocresia política i els interessos de les grans elits, Donald Trump, Vladímir Putin, Recep Erdogan, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni i Javier Milei, per citar-ne alguns, representen una nova era de lideratge fort, sobirà i decidit. En un temps de decadència moral i debilitat ètica, encarnen la voluntat dels pobles que volen aixecar-se i recuperar el seu destí. Putin simbolitza la disciplina i la visió geopolítica que defensa la identitat de Rússia davant l’arrogància globalista. Erdogan ha convertit Turquia en un imperi modern, capaç d’imposar respecte en un món inestable. Netanyahu defensa amb determinació la sobirania d’Israel enmig d’un entorn hostil i complex, mostrant fermesa davant la pressió internacional, mantenint Israel dempeus entre tempestes. L’America First de Trump ha desafiat l’establishment dient-li que creu en el somni americà real, i de pas ha recordat al món que la grandesa no es demana: s’agafa. Meloni alça la veu d’una Itàlia orgullosa, hereva de la Roma eterna. Milei, amb la seva fúria llibertària, desafia l’Estat que oprimeix i crida a la revolució del coratge. Aquests líders no cerquen aprovació, busquen victòria. No prediquen submissió, inspiren orgull. Units per les seves conviccions, desafien el domini de les elits i la uniformitat de pensament. Representen la tornada de la sobirania de la força. Són el símbol que planta cara a la mediocritat. L’esperit dels imperis que van forjar la història: poder, decisió, fe, grandesa i llibertat com a destí inevitable. Per això tots només diuen veritats vertaderes!