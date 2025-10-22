Aparcar
Aparcar el vehicle a Andorra s’ha convertit ara mateix en una aventura amb la supressió d’alguns pàrquings i el seu tancament per fer-hi fires i altres... A banda que els preus penso que són desorbitats. Trobar un espai on deixar el vehicle, encara que sigui allunyat del centre, sense pagar resulta impossible (en llocs allunyats del centre, també es fa pagar). I fins i tot pagant, molts cops també resulta impossible estacionar. I no parlem de trobar una plaça de garatge amb abonament, sol ser una casualitat... Les zones blaves o verdes ja han pràcticament desaparegut a tot arreu i els aparcaments gairebé sempre es troben complets. Ara mateix tenim el pàrquing comunal del Parc Central tancat amb motiu de la Fira d’Andorra la Vella i això causa un greu problema d’aparcament, ja que el de Centre Ciutat, a Prat de la Creu, sempre està complet. Val a dir que com gairebé ja tot l’any. I no existeix gaire varietat per deixar el vehicle. Els pàrquings a Escaldes també estan quasi sempre complets. Si no hi puges a primera hora, no trobaràs on deixar el cotxe. A Sant Julià sol passar el mateix, entre els pàrquings plens sempre per als abonats i la mancança d’aparcaments tenim un problema greu. I ja no parlem de quan tanquen el del Camp Gran (davant de la Volvo), o quan hi ha algun esdeveniment a la vila, impossible estacionar... Necessitem, a banda de pisos, molts més aparcaments. Sense oblidar tampoc la gran quantitat de cases que no disposen de pàrquing. I sobretot de la gran quantitat de gent que vivim a Andorra ara mateix i que va in crescendo.