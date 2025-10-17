Mosaic d’arrel
Un any més, la Fira Mediterrània de Manresa que s’ha celebrat el cap de setmana passat ha estat el gran mosaic de propostes artístiques que tenen com a base l’arrel i la tradició, un mercat immens de cultura popular amb tots els ingredients i per a tots els gustos. Alguns espectacles més atrevits que d’altres, però tots amb ofertes que ens mostren com, de fa anys cap aquí, els trets culturals propis són font d’innovació per crear noves propostes sense perdre la seva essència. A la capital del Bages hi trobem persones de tota mena: des de curiosos fins a programadors que cerquen nous espectacles per als seus festivals, creadors, estudiosos de la cultura popular i, òbviament, els protagonistes, els que participen amb la seva proposta: músics, dansaires, actors, productors, paradistes... molts d’ells coneguts nostres que han passat pel Contradans, i d’on sortiran noves apostes per a futures edicions. La Fira Mediterrània ens ensenya el camí en l’evolució de les tradicions, de forma interdisciplinària en qualsevol modalitat de creació artística. I entremig de tanta proposta un vaixell insígnia: el pla d’impuls de la dansa d’arrel que enguany ha arribat a la cinquena edició. Tradició i contemporaneïtat en un totum revolutum en què el repte és fer possible la regeneració de la dansa d’arrel amb una mirada àmplia. És l’exemple més clar que si les volem mantenir vives, les tradicions han d’evolucionar, han de mutar i, sobretot, s’han de viure en comunitat.