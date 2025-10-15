Plaça Calonge
He de dir que no entenc gaire les obres de remodelació que s’estan duent a terme a la plaça Calonge–Sant Antoni a Sant Julià. Més que res a la part de l’avinguda Verge de Canòlich. Es pretén fer un espai prioritzant els vianants i renovant l’espai públic. Em sembla molt bé pel que fa a la plaça i al carrer Doctor Palau, però no amb referència a l’avinguda Verge de Canòlich. Si el que es pretén és tancar definitivament el pas per aquesta avinguda, tal com sembla, provocarà un caos indefinit, tal com està provocant ara mateix. Fer passar pràcticament tots els vehicles per l’avinguda Francesc Cairat provoca embussos continuats a la rotonda de la plaça Laurèdia, sobretot a primeres hores del matí. Jo sempre procurava passar pel centre de la vila, per l’avinguda Verge de Canòlich, era molt més pràctic. Ara ja no puc... Penso que, a diferència d’altres obres, s’ha corregut massa per iniciar aquesta reforma. Es podia haver remodelat la plaça, però sense tocar de moment el pas dels vehicles pel centre de la vila. Almenys fins a acabar la desviació que ja està en curs. No venia d’uns quants mesos... Quan aquesta desviació estigui enllestida, si volen ja poden tancar tota l’avinguda Verge de Canòlich de baix a dalt. Total, pel que queda ara mateix a Sant Julià de Lòria i el turisme que no s’hi quedarà mai, val més que ens dediquem a la universitat i a la residència universitària, sense desmerèixer de cap manera L’Andart, que ocupa aquest lloc en aquests moments. Reforma, doncs, de la plaça Calonge que ja es va començar fa dies, sí. Però tancar el pas pel centre vila, no.