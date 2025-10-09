Frases motivadores
Pots fer tot el que et proposis, diuen les frases motivadores dels gurus de l’autoajuda d’internet. Doncs la veritat és que no, que no pots fer tot el que et proposis, perquè les capacitats humanes són limitades i tots tenim les nostres virtuts i les nostres mancances. I és així i no s’hi pot fer res més que no sigui modificar la genètica humana en el moment de la concepció. El problema és que aquest tipus de mantra cala en una part de la societat, i això és una fàbrica de persones molt motivades però potser amb poc talent que estan predestinades a fotre’s una castanya antològica. És clar que tu, si ho vols, pots anar en bici i plantejar-te reptes com pujar un port com el Tourmalet. Però competir al Tour de França només està a l’abast d’uns quants. És clar que pots escriure un llibre, però no vol dir que es pugui publicar i ni de bon tros que t’acabi reportant el Nobel de literatura. I així, amb tot a la vida. El problema de certes frases motivadores és que et diuen que tu pots fer-ho tot (i està bé que un tingui ambició i ganes per les coses que fa), però al mateix temps la vida ens posa al nostre lloc i ens ensenya els nostres límits. I hom dirà: què vol dir, que hem de ser uns conformistes i no esforçar-nos per a res? Doncs no, justament el que cal intentar a la vida és fer allò que t’agrada i t’apassiona sobretot perquè tu ho vols, sense estar pendent del que diran. Però hi ha una diferència entre ser com som i fer el que ens agrada, i pensar que ho podem tot, perquè això, en cas de no tenir èxit, únicament ens pot conduir a pensar que som uns inútils i uns fracassats sense capacitats ni talents.