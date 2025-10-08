IRPF i altres
L’AATF (Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals) proposa augmentar el llindar de 24.000 a 30.000 euros del mínim exempt de l’IRPF per tributar. Penso que jo ja fa uns quants dies vaig demanar el mateix... Bé, no ens faran ni cas. És cert que el tipus impositiu no s’ha incrementat en tots aquests anys com havien promès, però també és cert que alguns canvis com, per exemple, les deduccions que s’han suprimit, han augmentat la pressió fiscal. L’any 2015 (entrada en vigor de la Llei de l’IRPF) el mínim exempt eren 24.000 euros i ara, l’any 2025, continua sent el mateix. Els salaris han augmentat i cada cop és més la gent que ha de pagar. Si ens fixem en el salari mínim (17.367 euros), gairebé ens aproximem al mínim. Si mirem el salari mitjà (30.768 euros), tothom ha de pagar. I si ens concentrem en el salari medià (25.668 euros), la meitat dels assalariats han de pagar. No és de lògica que augmenti l’IPC (amb els salaris, encara que no tots) i no augmenti també el llindar mínim per tributar. El que sí que augmenta constantment és la recaptació. S’esperen unes 25.500 declaracions, 7.000 més que fa quatre anys. I no sé quantes més des de fa 10 anys... També s’han queixat des de l’AATF de la supressió del MIL (mòdul d’identificació en línia) per efectuar les declaracions. Recordo que jo també ho vaig criticar ja fa uns quants dies. Amb les declaracions via certificat digital tindrem un problema... A banda que no entenc per què han de suprimir un sistema que ja funcionava correctament (encara que no sempre) i al qual ja estàvem tots acostumats. En fi, ja sé que no ens faran ni cas, ni a mi ni a l’AATF...