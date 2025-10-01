Més residents
Aquest mes tornarem a donar nous permisos de treball, concretament 900, més un 30% suplementari, tot això afegit a la nova quota de 4.995 temporers... On els ficarem? Hi ha sectors comercials en què manca mà d’obra, certament, però no tenim llocs on col·locar-los a viure. Quants som ara mateix exactament al país? He de reconèixer que no en tinc ni idea... D’una banda, ens diuen que censats ja som uns 90.000. De l’altra, ens diuen que som molts més d’aquests 90.000, que a Andorra viuen més persones que les que indiquen els censos oficials, que hi ha molts ciutadans en situació administrativa irregular i persones que es desplacen de la Seu a Andorra sense tenir el corresponent permís laboral. Des de la Patronal ens diuen que cal limitar l’obertura de nous comerços, per evitar repartir encara més la mà d’obra, que s’ha de limitar per evitar tensar tant el mercat de treball! Personalment, al final no sé què creure. Estic convençut que ja som massa gent, però d’aquí a creure que en som tanta, no ho veig clar. Penso que si fóssim tants no es podria ni circular. Crec que si es descomptessin del cens totes aquelles persones que no treballen ni viuen aquí la xifra baixaria, però també són d’aquí i no les podem oblidar. També crec que si es descomptés del cens tots aquells que ja han marxat i no s’han donat de baixa, la xifra canviaria. Penso que necessitem més mà d’obra. Tot plegat és un tema molt complicat... Som massa gent? Sí. Manca mà d’obra? També. La solució, per tant, resulta força complicada... I, sobretot, hem de trobar respostes al problema principal, que és l’habitatge.