FDRE
Per evitar cabòries innecessàries, la sigla FDRE de la capçalera vol dir Factors de Risc Evitables. El context en què la vaig trobar no és el motiu d’aquestes ratlles; el tema és el concepte en si mateix. Factors a banda, donat que en el seu moment vam acceptar pop com a animal de companyia, “risc” i “evitable” juntes es podrien considerar oxímoron, no? De FDRE n’hi ha en qualsevol cosa que emprenguem. Si Sarkozy no hagués caigut en la temptació dels diners libis per finançar la seva campanya electoral, ara no l’haurien condemnat a cinc anys de presó. Si tinguéssim seny, la Terra no hauria superat ja set dels nou límits planetaris que es consideren crítics per a l’existència segura de la nostra espècie –el darrer, l’acidificació dels oceans–. Nota per a negacionistes: el planeta no ens necessita per a res, nosaltres en depenem absolutament. Si continuem construint tot el que és construïble i més enllà, per molt que ens vantem que més del 80% del sòl d’Andorra és públic, col·lapsarem. Denominar Israel-Premier Tech un equip professional d’elit de ciclisme en carretera ja no era bona idea quan van fer el salt a la categoria UCI World Tour Team del 2020 al 2022, i mantenir-lo quan van baixar a UCI Pro Team el 2022, encara menys. Nota dos –per si de cas–: UCI vol dir Unió Ciclista Internacional, màxima autoritat mundial d’aquest esport. Com aquests exemples, escollits aleatòriament, n’hi ha a carretades. Però, ep, a banda dels estúpids –éssers perillosíssims– se suposa que tots, totes i tutis som conscients dels FDRE. Vist això, dels FDRI, factors de risc inevitables, millor no parlar-ne.