El circ
La relació d’Andorra amb el Cirque du Soleil sembla que es trencarà l’any 2027, quan s’acaba el contracte. Ha funcionat aquesta relació de 14 anys? Sembla que sí... Però, és clar, arriba un moment que ja cansa sempre el mateix i el turisme ja no ho veu com a reclam. De fet, aquest any s’han perdut uns quants espectadors (prop de 2.000). I des del Govern ja estan buscant noves fórmules, altres tipus d’espectacles, nous formats... S’ha de buscar, per tant, alguna mena d’esdeveniment que sigui diferent. Ja tenim el turisme d’hivern amb l’esquí, tenim també el típic turisme del mes d’agost, tenim evidentment també les nostres botigues i els nostres espais diversos de visita... Sembla que existeix un mes, el de juliol, que s’ha d’omplir d’alguna altra manera, segons diuen... Personalment, jo no ho veig tan imprescindible, potser es tracta d’un mes que podem estar més tranquils... Jo penso que el turisme continuarà venint igualment, amb circ o sense, no crec que calgui una carpa en ple centre de la capital en un espai que s’ha de convertir en una altra cosa més aprofitable i durant tot l’any. El típic circ de sempre ja no es veu gaire actualment i aquest penso que s’ha convertit en una altra mena d’espectacle. De totes maneres, benvingut ha estat tots aquests anys i encara en podrem gaudir un any més. Ara ens hem de dedicar a un espai multifuncional que pugui servir per realitzar molts altres esdeveniments, inclòs el circ si és que es vol renovar el contracte. I si no torna, penso que ja trobarem altres espectacles. No vindria malament per a Andorra algun tipus de concert...