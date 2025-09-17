El Pas de la Casa
El contraban de tabac ha disminuït, i molt, sobretot amb Espanya, on les diferències de preu ja no són tan notables, però amb França ha augmentat considerablement. Aquí sí, la diferència de preu és molt acusada. Això ha fet que a la vila del Pas de la Casa l’augment de bandes de contrabandistes s’hagi disparat molt darrerament. I, evidentment, en aquesta vila els residents no estan ni contents ni tranquils. Ens diuen ara que desenes de nord-africans sense papers provinents de França s’hi estan “passant l’estona”. Que dormen en edificis abandonats o en estructures antigues. Que realitzen petits furts en establiments comercials, que provoquen baralles entre ells, igualment que tenen enfrontaments amb veïns del poble, que els nens i joves tenen por de sortir de nit... En fi, un desastre. Personalment, ja fa molt de temps que al Pas de la Casa ni tan sols hi pujo ni hi passo, però tampoc és que en tingui gaires ganes. Total, que el nivell de seguretat s’ha disparat en aquest indret. Sort que som el segon país del món amb més seguretat, obviant aquesta localitat. Ja sé que moltes persones consideren que el Pas de la Casa no pertany a Andorra, però no és així. Per tant, hem de posar més atenció en aquest indret. A França no rebaixaran el preu del tabac i nosaltres no el podem augmentar, ja que el diferencial amb Espanya ja no és tan elevat. El que sí que es pot fer és controlar una mica més la venda d’aquest producte, ja que encara existeix molta gent que es posa les botes. Augmentar la seguretat en aquesta vila és absolutament necessari. I intentar fer fora del país totes aquestes bandes de contrabandistes, imprescindible. Ja vindrà aviat el turisme d’hivern que complica encara més la situació...