Avinguda Meritxell
Diuen que no n’hi a dos sense tres (o quelcom de similar). A Andorra la Vella volen repetir la prova de fer el tram per a vianants des de la Rotonda fins al carrer bisbe Iglesias (la part alta, per dir-ho d’una altra manera). Després dels fracassos d’intent l’any 2013 (que va passar d’una prova pilot que havia de durar 45 dies a durar tan sols 12 dies) i d’un altre intent l’any 2016 (per a un Shopping Festival) que també va fracassar, ara ho tornen a provar... He de confessar que personalment m’agraden molt les zones exclusives per a vianants i si he de caminar una mica més, mentre pugui fer-ho ho faré. Però això comporta alguns problemes quan no hi ha gaires vies alternatives... El que em sobta molt de tot plegat és la diferència de criteris que he pogut llegir darrerament: d’una banda, ens diuen que el comerç de la zona ho aprova, ja que considera que aportarà més flux de gent, que millorarà la qualitat de vida amb l’eliminació dels vehicles i altres... D’altra banda, s’ha obert un Change.org per recollir signatures en contra d’aquest projecte, que creuen que dificultarà el transport públic, la circulació i altres... En fi, que ningú estarà mai content. Els comentaris, com sempre gairebé anònims en aquestes notícies, són de tota mena, en favor i en contra, una mica de tot... El problema principal és el de sempre, que no tenim més espai ni tampoc lloc on crear-lo. I també que ara mateix ja som massa gent, i que va en augment. Doncs bé, haurem d’esperar el que dona de si aquesta prova, si realment dura fins a Nadal, com està anunciat, i si podem fer més contents que descontents.