Transportat
Des que es van aplicar les modificacions de les línies interurbanes de transport públic, servidor no n’havia fet ús fins aquesta setmana, dimecres, per ser concrets. Val a dir que he estat conscient (dels canvis) perquè he vist busos circulant per vies on abans no passaven, com ara el tram de la carretera general a Encamp, que va des de la rotonda de Ràdio Andorra fins a la de l’estació de servei Repsol, abans de la del Funicamp. Segons la informació oficial, reflectida a la web de Transport de Govern: Bus.ad, Cooperativa i Comú d’Encamp; l’L3 al pas per aquesta vila compta amb tres parades tant de pujada com de baixada, una de les quals a la rotonda de Ràdio Andorra. Com que és una parada nova que, físicament, només està ubicada en sentit Encamp - Andorra la Vella, vaig trucar al número d’informació de Coopalsa, en què em van informar que la dita parada (núm. 241) cobria els dos sentits de la marxa –tal com la que hi ha a la rotonda de Meritxell–. Ai las, quan vaig entrar a Mou-te, per pujar vers Canillo des de Ràdio Andorra, aquesta no apareix i dona com a referència la de Valira nova. La meva sorpresa es va accentuar quan des del servei d’atenció de l’app, que gestiona FEDA, una comercial em va dir que prenia nota de la incidència per passar-la als tècnics, però que fins que Coopalsa no els ho notifiques no podrien aplicar-lo. En aquell precís moment em vaig sentir transportat, a una dimensió alternativa, la de la (in)comunicació que porta de mitjan juliol a principis de setembre. A Canillo hi vaig pujar amb l’L4. Tot plegat deu ser efecte de la feixuga calor estival.