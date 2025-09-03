Plaça Calonge
A final d’estiu començaran les obres de remodelació de la plaça Calonge-Sant Antoni de Sant Julià de Lòria (a tocar el poliesportiu, perquè ens entenguem). Treballs que s’han adjudicat directament després que el concurs es declarés desert. Aquest no és el problema, també s’ha declarat desert el concurs de les obres al Prat del Senzill i crec que altres... Massa feina tenen ara mateix els constructors per presentar-se a concursos. Que la plaça s’havia de remodelar sembla bastant evident davant les queixes veïnals que fa temps que duren. Hi ha gent que es queixa del cost de les obres (uns 400.000 euros). Jo diria que tampoc és massa davant dels quatre milions pressupostats en inversions, amb ben poques inversions. Tampoc és massa comparat amb els 215.000 euros de la Festa Major, ja que d’aquesta inversió ens quedarà alguna cosa. Aquest projecte inclou la retirada dels contenidors subterranis (fet que em sembla evident). Inclou també el trasllat de les moles de molí. No entenc gaire el perquè, amb un trasllat a la zona de l’edifici administratiu del comú (no veig ben bé on?). Embellir la plaça em sembla perfecte, eliminar uns aparcaments que ja de per si estaven prohibits, també. El que no entenc gaire és la prioritat que es donarà als vianants limitant la via del carrer Doctor Palau. Això dificultarà molt el trànsit en aquest carrer, que ja resulta força complicat, sobretot quan es tanca contínuament el pas de vehicles davant la plaça de la Germandat. Molts sense venir gaire a compte. A Sant Julià de Lòria, i sense la necessitat dels turistes, ja som especialistes a dificultar la circulació.