Organyà
Aquest cap de setmana –com cada primer cap de setmana de setembre– ens espera la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà. La més nostrada de les fires literàries que es fan i es desfan. Si bé és cert que La Setmana a Barcelona guanya en atenció mediàtica i la Feria del Libro de Madrid és la gran oportunitat per donar a conèixer el talent literari nacional, Organyà no deixa de ser el bressol de les lletres del Pirineu. I no només per les homilies. Un bon grapat de novetats impulsades per editorials andorranes es donaran cita a Organyà, i la majoria dels autors i autores pirinencs –en un moment o altre– hi faran cap. Recordo en Joan Pieras –impulsor de La Massana Còmic– quan parlava de com els autors consagrats trobaven a Andorra l’espai adient per poder relacionar-se amb els seus lectors sense pressa ni escarafalls, a diferència de les grans cites del còmic internacional, on la massificació i les cues han condicionat en gran manera aquesta possibilitat. Una mica com passa a Organyà. Que més enllà de llibres i propostes –sempre benvingudes– el millor és poder parlar amb els autors, els editors i els lectors, tot compartint un espai comú i poc treballat –encara– com és el Pirineu. Sense pressa, barrejant-nos amb els ganxos tot fent el vermut en una terrassa, fullejant el darrer volum que ens crida l’atenció, participant de la carrerada o assistint a la lectura de les homilies, que, per cert, aquest any aniran a càrrec de l’escriptor Joan-Lluís Lluís –que presentarà el seu nou llibre tot just estrenat– i en Jordi Pasques. De vegades busquem més enllà coses que són millor prop de casa.