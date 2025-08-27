Jardins de Juberri
Recordo que ja fa una vintena d’anys, des del comitè local de Sant Julià de Lòria del Partit Socialdemòcrata es volia denunciar la construcció d’un jardí a Juberri per part d’un privat en terrenys comunals. Aleshores no era el que és ara mateix, però ja “pintava” malament... Recordo també que vàrem pujar fins a dita població per fer una mena de reportatge fotogràfic, però per por als gossos que ens van envoltar el cotxe les vàrem haver de fer sense sortir del vehicle. Aleshores al Partit Socialdemòcrata no li va interessar gens el tema en qüestió, al·legant que es tractava d’una mena de tallafocs autoritzat. Bé, l’interès, com gairebé tot el que passava a Sant Julià... Per cert, es tractava d’una altra gran “idea” de la U.L. de l’època. De turisme tampoc n’hi havia en aquells moments a la zona, que no era gaire coneguda i a més estava protegida per uns gossos amb molta mala bava. Avui dia la “cosa” ha canviat i es tracta d’un lloc força visitat, sobretot a l’estiu. No em crec l’afirmació que hi passin uns 300 o 400 vehicles diaris, però sí que hi va molta gent, encara que al comú ja no se’n faci publicitat. Ara mateix els veïns de la zona estan força “emprenyats” pels problemes que aquesta afluència massiva els comporta, sigui per la manca d’aparcament, per la brutícia o pel que sigui... i demanen el trasllat dels jardins a Naturland. Des del comú lauredià no es veu factible aquest trasllat. Però alguna solució han de trobar... Com per exemple cobrar una entrada als jardins, ampliar la zona d’aparcament o prohibir el pas als carrers sense sortida, deixant l’accés tan sols per als veïns, que tan sols volen viure tranquils.