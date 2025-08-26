La bíblia ‘woke’
Per a alguns dignifica, per a altres és vergonyós, uns pensen que només és per estètica, i doncs no és prioritari, uns altres ho veuen necessari per criteri de salut mental, i per retornar-li en compensació, al seu propi cos, l’ànima sentida i requerida. Els restants, però, no ho consideren una malaltia, argumentant tanmateix altres prioritats mèdiques i de salut. Davant d’aquestes contradiccions, s’arbitra que l’Acte s’inclou a la cartera de serveis de la CASS. Entenc que en un Estat democràtic madur, on han de governar les majories que emanen de les urnes, les minories han d’organitzar-se per defensar els seus neguits, i l’objectiu a assolir és amb tota naturalitat, el respecte i el dret a la diferència. Aquest dret sectorial no pot, però, distorsionar la convivència, i percudir contra les línies de conducta protegides dins de la societat. Alhora doncs apareix el cartipàs de l’Agenda 2030, farcit d’un llistat de consideracions de filosofia woke, una espècie de Libro gordo de Petete, que conté una pluja d’idees manuscrites per uns autors progres de renom, amb una fertilitat intel·lectual aguda, amb una imaginació desmesurada, i tot segurament redactat durant una nit de llamps i trons, on els disbarats i sobresalts sovintejaven. En aquest cas el premi a la publicació de l’Agenda correspon a qui la digui més grossa, en un entorn de fantasia. No obstant això, aquesta bíblia moderna globalitzada ha obtingut un caixet oficialista, i ha estat adoptada i absorbida pels diferents Estats, que han sucumbit a una potent i atractiva campanya de màrqueting sense precedents.