Cagar-se a la piscina
Sí, tal com ho senten: cagar-se a l’aigua d’una piscina pública és, pel que sembla, un dels nous reptes virals que corre entre la nostra societat i que per descomptat només està a l’abast dels més imbècils i desgraciats dels seus membres. Ja fa unes setmanes vaig sentir que havien hagut de tancar la piscina de Bellver, a la Cerdanya, per presència de femta humana a l’aigua. D’entrada vaig plànyer el pobre desgraciat que, pel motiu que fos, no havia estat a temps de sortir de l’aigua abans de cagar-se al damunt. El cert és que, per molt que vulguem guardar-nos-ho per a nosaltres, tots tenim alguna desgràcia escatològica de major o menor volum, quantitat i espessor per explicar. Crec que algun dia recolliré les meves, que són més de dos i de tres, en algun tipus d’anecdotari que estic segur que farà furor entre els lectors. El cas és que el succés de Bellver no va ser una desgràcia fortuïta, sinó una apretada de ventre intencionada dins l’aigua. Com a Bellver, el mateix ha succeït a Alcarràs, Corbins, Almacelles i Tàrrega, i això pel que he llegit sobre la província de Lleida. Pel que sembla, però, són moltes més piscines les que han estat víctimes d’aquesta filldeputada que només pot ser perpetrada per desgraciats a qui fotria rentar vàters públics amb la llengua durant els propers cinc anys. El més preocupant és que tot plegat és la resposta a un repte viral que corre per les xarxes, i hom ja no sap què esperar de la pròxima imbecil·litat que algú decideixi fer popular per a ser imitada. Com a idea proposo que sigui prendre el sol sota d’una lupa gegant durant la pròxima onada de calor, a veure si com a mínim així fem netejar de rucs.