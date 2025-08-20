La solució
Tallar la carretera des de la Seu fins a Andorra sembla ser la solució que han trobat alguns per arreglar els seus problemes a l’Alt Urgell. Encara que no es tracti de tallar completament la circulació, que a vegades sí que ha estat així, provocant una marxa lenta. Al cap i a la fi ve a ser el mateix. Això va servir d’alguna cosa? Doncs penso que a banda de tocar els nassos, no. I a més a més ens avisen que les protestes aniran a més... Que els pagesos de l’Alt Urgell reclamin una millor gestió de la fauna salvatge, encara que he de reconèixer no entendre gaire en aquest tema, no em sembla pas malament. El problema és sempre el mateix: dificultar els accessos a Andorra. Com si nosaltres fóssim els culpables de tot. No entenc tampoc gaire la dificultat amb l’increment de la població d’animals (senglars, cérvols i cabirols). Amb això us podríem donar una mica d’ajuda, ja que de caçadors en tenim un munt i sembla que per la setmana de l’isard s’han quedat curts... Jo demanaria als pagesos de l’Alt Urgell una mica de respecte cap al nostre país, nosaltres no som els culpables dels vostres problemes... Quin resultat en traieu, en tallar-nos els accessos? Tan sols que tothom estigui emprenyat i triguin més a arribar al nostre país, ja que venen igualment. No penso que aquesta sigui la millor manera de fer una protesta. Potser hauríeu de trobar alguna manera de fer algun “toc” directe al “vostres” polítics que darrerament no estan gaire fins... I pel que fa als “nostres” polítics, tan sols dir-los: de què serveix demanar que no ens molestin gaire? Tot plegat, aquest és un tema que no té solució, perquè realment ningú la busca...