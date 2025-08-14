Sol i ombra
A l’estiu, quan fot un sol que espetega les pedres, és recomanable anar per l’ombra. És un consell segurament del tot nou per a vostès, que tinc el plaer de cedir-los generosament. Hi ha qui diu que la saviesa ancestral dels padrins ja recomanava que, a ple estiu, era millor resguardar-se del sol per no patir tant els efectes de la calor, però pel motiu que sigui aquesta saviesa es va anar perdent irremeiablement, fins que en alguns indrets es va oblidar del tot. Tanmateix, enguany, l’avantguardista ajuntament de Barcelona ha impulsat l’anomenat Programa d’ombres a més de dos-cents espais de la Ciutat Comtal. L’objectiu és que durant els mesos de més insolació hi hagi més espais protegits directament del sol, especialment places i punts de trobada. A aquest ambiciós programa s’han destinat 13 milions d’euros! Tot i així, pel que sembla no estaven del tot segurs de l’èxit, per això fa uns quants dies van voler fer un monitoratge per controlar la temperatura, la radiació solar i altres coses d’alta ciència. I atents, senyores i senyors, que quan sentin els resultats (alerta encara preliminars) cauran de cul a terra. Les dades apunten que hi ha una diferència d’entre tres i quatre graus entre un espai amb ombra i un que no en té. Possiblement és una de les descobertes recents més importants de la humanitat després de les vacunes de la covid o la penicil·lina. De confirmar-se les dades estaríem davant d’un canvi de paradigma en la lluita contra la calor, i tot pel mòdic preu de 13 milions d’euros, que és el que han costat les quatre lones, un termòmetre dels cars i un becari d’estiu anotant les xifres en un paper.