Som massa gent
Ja som més de 87.000 habitants a Andorra i pel que sembla en alguns sectors encara en faltarien uns quants per poder realitzar les feines. El problema és si hi cabem tots. Pel que sembla al sistema sanitari, que no dona a l’abast, amb llargues llistes d’espera per obtenir una cita, es veu que sí que manca personal. Tot i que s’han habilitat places sense el nivell de català B2 exigit. També manca personal al sector de la construcció, sobretot treballadors qualificats. El sector de la restauració també es queixa, el sistema de temporers no cobreix les necessitats i les quotes són insuficients. Penso que el mateix passa al comerç i a altres sectors. Si a tot això hi afegim la situació de l’habitatge, la manca de personal resulta evident. Mentrestant, des del Govern no es té previst ampliar la quota de temporers i la ministra ens diu que “més o menys tothom està ben cobert”. Fins i tot a l’administració, sobretot a Tràmits, manca personal i les cues d’espera per realitzar un tràmit són interminables... Necessitem més personal? Segur que sí. El problema és que els que som ja no hi cabem. I si a tot això hi afegim els visitants i turistes, el problema es fa insostenible. Només cal veure com es troben els aparcaments i la circulació. Tot i el greu problema de l’habitatge seguirem creixent i no tinc ni idea de com solucionarem el tema. I quan veiem la gran quantitat de nens i joves que encara van a l’escola, no sé pas on els posarem a tots... Podem buscar solucions a la manca d’habitatge, de fet ja s’està intentant, però el que no podem fer és engrandir el nostre país, per molt que alguns ja marxin a viure a fora.