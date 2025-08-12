“Así empezó todo”
M’agrada xafardejar, tot dinant, Al rojo vivo, de la Sexta, l’editorial del qual no s’adapta a les meves creences, amb els periodistes progres de la casa que estan enfangats en un caldo de cultiu woke de manual. No obstant això, penso que cal explorar línies contradictòries per construir-nos els relats sense apriorismes. Un/a periodista de dretes assumeix el rol del tonto útil del debat, acostumant a ser l’ase dels cops. Aquesta posada en escena és clàssica i banal, i només calia identificar l’eix del mal... Doncs anem cap a Jumilla, un municipi de la província de Múrcia, famós pels cellers d’un vi elaborat amb raïm de les varietats cabernet sauvignon i monestrell. L’ajuntament va gosar vetar un acte religiós islàmic en locals esportius municipals. La mesquita s’havia fet petita, degut al creixement exponencial dels practicants de la fe musulmana. Totes les constitucions, únicament en el món lliure, però, garanteixen la llibertat de culte i l’expressió religiosa en un entorn laic s’ha de desenvolupar en l’àmbit privat. A Molenbeek, regió de Brussel·les, capital d’Europa, on la majoria dels habitants és musulmana, i on tenen un vincle inquietant amb el terrorisme islàmic, la crida als fidels a l’oració obligatòria des dels minarets paralitza cada dia molts carrers de l’espai públic urbà. Quan el coronel Gaddafi, líder de la República de Líbia, deia que els ventres de les dones àrabs conqueririen Europa, no estava fent un brindis al sol. Manllevo l’expressió castissa “Así empezó todo” pronunciada per un famós exfutbolista, i l’aplico a aquest fet, amb total resignació.